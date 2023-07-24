استكمال توسعة ورصف طريق المنصورية بكرداسة بدءا من محور 26 يوليو

كتبت – مرام محمد

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إنه جار استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة بمعدلات تنفيذ عالية للانتهاء من أعمال المشروع في أقرب وقت ممكن لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير طريق المنصورية ينفذ بطول 7كم بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض، ويستهدف خدمة الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد، إلى جانب تسهيل حركة تنقل المواطنين في مناطق (رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، بالإضافة إلى مناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام).

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير، واستكمال أعمال التطوير والرصف بداية من محور المهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض" وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

وأكد المصدر بدء استكمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بكرداسة بدءا من محور 26 يوليو باتجاه منطقة الصليبة، مشيرا أنه تم البدء في أعمال "دمك" طبقات الردم بالطريق لاستكمال أعمال التطوير والرصف بالقطاع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة.