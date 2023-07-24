إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وجاري إتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة بني سويف بحوالي 5 كيلو اتجاه محافظة المنيا، حيث جرى التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع أثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين.





