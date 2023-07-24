اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص بضيق فى التنفس لاستنشاقهم مبيدا حشريا بالشرقية

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:27 م
إصابة 5 أشخاص بضيق فى التنفس لاستنشاقهم مبيدا حشريا بالشرقية اسعاف
الشرقية ــ فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بحالات صعوبة في التنفس، اليوم الإثنين؛ إثر تعرضهم لاستنشاق مبيد حشري داخل المنزل بقرية قاويشة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول كلًا من: خديجة س ي، 22 سنة، وأدهم ح ال، 12 سنة، وشقيقه عمر، 11 سنة، وسارة خ إ، 27 سنة، وعبلة م ال، 40 سنة، مقيمين بقرية قاويشة بمركز ديرب نجم، مصابين بحالات صعوبة في التنفس.
 
وتبين حدوث إصابة المصابين إثر استنشاقهم مبيدا حشريا داخل المنزل، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 



 

 


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