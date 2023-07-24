إصابة 5 أشخاص بضيق فى التنفس لاستنشاقهم مبيدا حشريا بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول كلًا من: خديجة س ي، 22 سنة، وأدهم ح ال، 12 سنة، وشقيقه عمر، 11 سنة، وسارة خ إ، 27 سنة، وعبلة م ال، 40 سنة، مقيمين بقرية قاويشة بمركز ديرب نجم، مصابين بحالات صعوبة في التنفس.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر استنشاقهم مبيدا حشريا داخل المنزل، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 5 أشخاص بحالات صعوبة في التنفس، اليوم الإثنين؛ إثر تعرضهم لاستنشاق مبيد حشري داخل المنزل بقرية قاويشة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.