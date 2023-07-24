إصابة طفل بحالة تسمم عقب تناوله طعاما ملوثا بالمبيد الحشرى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يقيم بناحية قرية أولاد عزوز دائرة مركز جزيرة شندويل مصابا بحالة إعياء وقيء مستمر ادعاء تناول مادة سامة بالمنزل عقب قيام والدته برش أركان المنزل بالمبيد الحشرى.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بإصابة طفل بحالة تسمم عقب تناوله مادة سامة بالمنزل، وتم نقله للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتم وضع الطفل تحت الملاحظة الطبية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوصول الطفل سليم ه م ا 3 سنة لمستشفى سوهاج العام ويقيم بناحية نجع عزوز دائرة جزيرة شندويل مصاباً " حالة إعياء وقيئ " ادعاء تناول مادة سامة بالإنتقال والفحص وسؤال كل من والده هاني م ا م 42 سنة بائع متجول والدته أيمان م ع 31 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا حدوث إصابة نجلهما المذكور نتيجة تناوله أطعمه بالمنزل عقب قيام والدته برش أركان المنزل بمادة سامة ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.