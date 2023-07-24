اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 01:53 م
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إصابة شخص ونفوق حصان في حريق منزل بمنشأة القناطر

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:26 م
إصابة شخص ونفوق حصان في حريق منزل بمنشأة القناطر السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمنزل في قرية بمنشأة القناطر وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من محاصرة النيران، وأسفر الحريق عن إصابة شخص ونفوق حصان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق بمنزل، في قرية أبو غالب بمنشأة القناطر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمنزل، تم محاصرته وإخماده، وأسفر عن إصابة شخص، ونفوق حصان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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