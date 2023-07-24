إصابة تسعة أشخاص في انفجار مستودع ذخيرة في تايوان

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أصيب تسعة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة، اليوم الاثنين، بعد انفجار في مستودع للذخيرة في قاعدة هسيانج فنج العسكرية، وفقا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية.

وقالت الوزارة -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- إن الانفجار وقع بعد الظهر عندما انفجرت قذيفة هاون من عيار 120 ملم خلال عملية تفتيش قام بها فنيون مضيفة أن سبب الانفجار قيد التحقيق.

وأضافت خدمات الطوارئ إنها بعد وصولها إلى مكان الحادث، نقلت الجنود المصابين إلى مستشفى تشانج جونج التذكاري في كيلونج، وعولج خمسة منهم من الخدوش وطنين الأذن والدوخة.

يذكر أن مستودع الذخيرة الذي وقع فيه الانفجار يديره الفرع الثالث لقيادة الجيش السادس وتقع القاعدة على الجانب الشرقي من ميناء كيلونج الداخلي.