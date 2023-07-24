إزالة تعديات ومخالفات بناء خلال حملات بمراكز الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي مركز ومدينة كرداسة، تم شن حملة تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس المدينة، أسفرت عن إزالة شدة خشبية لسقف بالدور الأول فوق الأرضي بنطاق المعتمدية والتصدي لأي أعمال بناء مخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وخلال حملة في مركز ومدينة أبو النمرس، تم رصد سور من البلوك الأبيض بناحية زاوية أبو مسلم بالمهد، وعلى الفور تم إزالة وهدم جميع الأعمال على مساحة حوالي 100م تقريبا، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينه أبو النمرس.

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم إزالة سقف مخالف بشارع الزيني خلف عمارة البهواشي، وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مدينة أوسيم.

ومن ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخلفات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وعدم التهاون حيال المخالفين.



إزالة تعديات على الأراضي خلال حملات بالجيزة



إزالة مخالفات بناء خلال حملات بالجيزة