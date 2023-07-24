اليوم السابع
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إحالة المتهم بسرقة عدادات المياه بالشروق إلى محكمة الجنح

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:04 م
إحالة المتهم بسرقة عدادات المياه بالشروق إلى محكمة الجنح حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة المتهم بسرقة عدادات المياه في مدينة الشروق إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته.

المتهم اعترف بسرقة عدادات مياه من داخل أحد المساكن بمدينة الشروق، كما اعترف بتخصص في سرقة عدادات المياه، وتنفيذ 3 وقائع سرقة بأسلوب الفك من داخل المساكن.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عدد 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه وكذا أدوات عدة عبارة عن مفك صليبة، بنسة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك".

 

 

 


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