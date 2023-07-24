إجراء 44 عملية فى يوم واحد بمستشفى رمد شبين الكوم للقضاء على قوائم الانتظار

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى إجراء 44 عملية بمستشفى رمد شبين الكوم خلال يوم واحد، حيث قام فريق من الأطباء بقيادة الدكتور إبراهيم البديوى مدير المستشفي والدكتور محمود عبد السميع والدكتور مصطفى كمال والدكتورة أسماء زكى والدكتورة هدير زكريا والدكتور خالد سراج والدكتور خالد عبدالمجيد والدكتورة سارة الشافعى بإجراء العمليات لمرضي من جميع مراكز المحافظة، مثمنا جهودهم في النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

وفى ذات السياق يواصل محافظ المنوفية متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالمبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " بمختلف أرجاء المحافظة وذلك منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضى من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالى 238 فرقة ، و 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، مشيرا إلى ان إجمالى عدد المستفيدين من المبادرة حتى الأن بلغ 330 الف مواطن بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مشيدا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم الانتظار وتزامنا مع مبادرة 100 يوم صحة بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .