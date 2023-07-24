أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 24-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24-7-2023.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 632.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.1 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.89%، والعرب على 2.42%، واستحوذت المؤسسات على 70.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 109 ملايين جنيه، 1.7 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.3 مليون جنيه، 790.9 ألف جنيه، 1.8 مليار جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 17550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21246 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 7347 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 5405 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 7.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.89%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.313 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.39%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.171 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 64.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.07%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.30%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.771 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- حديد عز بسعر إغلاق 38.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 19.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%.