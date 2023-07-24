أستاذ اقتصاد بجامعة تبسة للقاهرة الإخبارية: روسيا تبحث عن موطئ قدم بأفريقيا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا ستلغى حوالى 20 مليار دولار أمريكى من الديون على الدول الأفريقية، علما بأن هذه الدول هى تتحمل عبئًا كبيرًا جراء هذه الديون الخارجية، وصندوق النقد الدولى يقول فى تقاريره أن 27 دولة فى العالم ستعانى من مضائق مالية ونحو 10 دول فعلا تعانى من التخلف عن السداد، أغلبها فى أفريقيا.

وأضاف "عثمانية" خلال لقاء ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية دينا سالم أنه بإلغاء مبالغ كبيرة من الديون الخارجية يمكن أن يخفف العبء عن الدول الأفريقية، وبوتين يبحث عن منفذ لروسيا بعد العقوبات الأوروبية التى جعلت من روسيا تقريبا دولة مغلقة عن العالم ولا سيما الدول الأوروبية وحلفاءها.

وأوضح أن روسيا تبحث عن موطئ قدم لها فى أفريقيا، والتى تعد مسرح صراع جديد للقوى المهيمنة فى العالم، وهناك عدد من القوى تتصارع بالفعل منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التقليدية التى كانت مستعمرة فى الماضي.