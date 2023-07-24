اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أستاذ اقتصاد بجامعة تبسة للقاهرة الإخبارية: روسيا تبحث عن موطئ قدم بأفريقيا

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:19 م
أستاذ اقتصاد بجامعة تبسة للقاهرة الإخبارية: روسيا تبحث عن موطئ قدم بأفريقيا بوتين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا ستلغى حوالى 20 مليار دولار أمريكى من الديون على الدول الأفريقية، علما بأن هذه الدول هى تتحمل عبئًا كبيرًا جراء هذه الديون الخارجية، وصندوق النقد الدولى يقول فى تقاريره أن 27 دولة فى العالم ستعانى من مضائق مالية ونحو 10 دول فعلا تعانى من التخلف عن السداد، أغلبها فى أفريقيا. 

 

 وأضاف "عثمانية" خلال لقاء ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية دينا سالم أنه بإلغاء مبالغ كبيرة من الديون الخارجية يمكن أن يخفف العبء عن الدول الأفريقية، وبوتين يبحث عن منفذ لروسيا بعد العقوبات الأوروبية التى جعلت من روسيا تقريبا دولة مغلقة عن العالم ولا سيما الدول الأوروبية وحلفاءها.

 

وأوضح أن روسيا تبحث عن موطئ قدم لها فى أفريقيا، والتى تعد مسرح صراع جديد للقوى المهيمنة فى العالم، وهناك عدد من القوى تتصارع بالفعل منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التقليدية التى كانت مستعمرة فى الماضي.


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة