7 طرق لتأثير التدخين على صحة القلب لمرضى السكرى

كتبت ميرفت رشاد

ندرك جميعًا الآثار الضارة للتدخين على صحتنا، لكن السكري والتدخين مزيج قاتل، لقد تم ربطه بمجموعة متنوعة من الأورام الخبيثة وأمراض القلب والأوعية الدموية، للتدخين تأثير ضار على كل عضو في الجسم، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، فإن العواقب السلبية للتدخين تزداد بشكل كبير، تشير الأبحاث إلى أن التدخين المنتظم يزيد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على الرغم من أن مرض السكري هو بالفعل حالة خطيرة، إلا أن التدخين يزيد الأمر سوءًا لأنه يضيف المزيد من المضاعفات، وإليك الطرق التي يمكن أن يؤثر بها التدخين على صحة القلب لمرضى السكر، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

7 طرق يؤثر فيها التدخين على صحة القلب لمرضى السكر: 1. ارتفاع السكر في الدم

يزيد التدخين من مستويات السكر في الدم، يعاني المدخنون المصابون بمرض السكري أكثر من أجل الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يكافحون أكثر للعثور على نظام الأدوية المثالي لإدارة نسبة السكر في الدم، أهم شيء يمكنك القيام به لتكون بصحة جيدة إذا كنت مصابًا بداء السكري هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

2. يسبب ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للدراسات، فإن المصابين بداء السكري والمدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأضرار التهاب الأوعية الدموية، عندما تصاب الأوعية الدموية، تصبح جامدة، ارتفاع ضغط الدم ناتج عن هذه الصلابة، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فستحتاج إلى تناول أدوية إضافية وإجراء تغييرات في النظام الغذائي للبقاء بصحة جيدة.

3. يؤثر على الأوعية الدموية

المدخنون المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار الضعف ، واعتمادًا على أنماط التدخين لديهم، فقد يكونون أكثر احتمالية بأربعة أضعاف. تضيق شرايين الدم في جميع أنحاء الجسم عندما يدخن شخص ما ونتيجة لذلك، يقل تدفق الدم إلى المخ والقلب، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. 4. زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم مستويات السكر في الدم ورفع ضغط الدم، يمكن أن تحدث أمراض القلب بسبب أي من هذه الأسباب، تعتبر النوبات القلبية وفشل القلب والذبحة الصدرية من بين الحالات المصنفة على أنها أمراض القلب.

5. يعيق الدورة الدموية

الأوعية الدموية المصابة بالضرر ليست مجرد متصلبة بمرور الوقت ، يتركون أيضًا ندوبًا، يؤدي هذا إلى ضعف الدورة الدموية ويجعل من الصعب على الدم أن يدور من خلالها، يزداد خطر إصابتك بالعدوى والتقرحات إذا كانت ساقيك وقدميك تعاني من ضعف الدورة الدموية. تحدث عمليات البتر المرتبطة بالسكري بشكل شائع بسبب ضعف الدورة الدموية والالتهابات.

6. تؤثر على مستويات الكوليسترول

يمكن أن يزيد التدخين من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب التاجية، يقلل التدخين HDL (الكوليسترول الجيد) ويرفع الكوليسترول الضار، مع مرور الوقت ، يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. يسبب مقاومة الأنسولين

تعاني من مقاومة الأنسولين عندما لا يستجيب جسمك للأنسولين كما ينبغي تؤدي مركبات التبغ الضارة إلى مقاومة الأنسولين، يزيد خطر إصابتك بمقاومة الأنسولين كلما زاد تدخينك. يعالج جسمك بالفعل زيادة نسبة السكر في الدم بسبب التدخين وبالتالي، فهو غير قادر على التحكم في نسبة السكر في الدم باستخدام أفضل أداة لها، وهي الأنسولين.