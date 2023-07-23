اليوم السابع
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5 أفكار جديدة تساعد المدارس لتصبح صديقة للبيئة.. تعرف عليها

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص
5 أفكار جديدة تساعد المدارس لتصبح صديقة للبيئة.. تعرف عليها وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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المدارس الخضراء هى منهجية جديدة تسعى الدولة إلى تطبيقها من أجل الحفاظ على البيئة، والتوعية ونشر ثقافة أن تكون الأماكن والأشخاص أصدقاء للبيئة.
 
خلال هذا التقرير نقدم عددا من الأفكار الجديدة التى اتفق عليها بعض المتخصصين لمساعدة المدارس على أن تصبح مدارس خضراء صديقة للبيئة
 
أولا المساحات الخضراء 
تعد المساحات الخضراء بالمدارس أحد أهم هذه الأفكار والتى تعكس منذ الوهلة الأولى أن هناك اهتماما بيئيا، حيث إنه من المهم تخصص قطعة أرض في فناء كل مدرسة  للزراعة، من أجل تعلم الأطفال أهمية الزراعة وأنواع النباتات والخضراوات كمصدر للغذاء، وعودة حصص الزراعة ضمن الأنشطة التى يمارسها الطلاب بأنفسهم.
 
ثانيا الغذاء الصحى
هناك بعض المدارس تقدم وجبات للأطفال، فإذا كانت هذه المدرسة تحرص على الاهتمام  بالبيئة، عليها أن تقدم وجبات تغذية خالية من اللحوم، ومليئة بالخضراوات وتشجيعهم على تناول الوجبات الصحية لتخفيض الاستهلاك للحوم من اجل الحفاظ على الكوكب واتباع طرق غذاء صحية، وتقليل حجم الهادر من الغذاء 
 
ثالثا منع استخدام البلاستيك
على المدارس الخضراء أن تشجع التلاميذ على عدم استخدام  المواد البلاستيكية بالتدريج لزيادة التوعية العملية بقضية التلوث البلاستيكي ، وتشجيعهم على استخدام زجاجات مياه صحية بعيدة عن العبوات العادية
 
رابعا الزى المدرسى والكتب 
كل مدرسة لها زى خاص بها وفيها عدد من المراحل التعليمية، وتشجيع الطلاب على إمكانية  تبادل الزي المدرسي من عام لآخر  وايضا الكتب الدراسية.
 
خامسا  استخدام الدراجات 
 ‏المدارس الخضراء عليها تشجيع التلاميذ على السير أو ركوب الدراجة من والى المدرسة وتخصيص مكان للدراجات وتوعيتهم بأهمية استخدام وسائل النقل المستدام لتقليل تلوث الهواء.

المدارس الخضراء

النقل المستدام

إهدار الطعام

الكتب المدرسية

الزجاجات البلاستيكية

عبوات المياة



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