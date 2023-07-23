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33 ألفا و734 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية غدا بالقاهرة

الأحد، 23 يوليو 2023 12:21 م
33 ألفا و734 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية غدا بالقاهرة أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات (الدور الثانى) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، والتى تنطلق غداً الإثنين. 
 
ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان غداً فى مادتى( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحةوسلامة الطلاب 
 
وأشار " موسى " أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734 ، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبة بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية ال33
 
ونوه " موسى " أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال33 متواصلة على مدار اللحظة .
 
كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .
 

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