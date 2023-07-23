وكيل صحة دمياط: 68 منشأة طبية لاستقبال مبادرة 100 يوم صحة

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه تم تجهيز أكثر من 68 منشأة صحية أولية لاستقبال فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، والتى انطلقت لفحص المواطنين بالمجان، مشيرا إلى أنه تم إعداد فرق متنقلة لتغطية ميادين المحافظة الرئيسية والشوارع العامة أيضا.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم تجهيز تلك القوافل بكافة المستلزمات المطلوبة من أجل تحقيق الفحص الشامل للمواطنين المترددين على قوافل المبادرة، مشيدا بما قدمته مبادرة 100 يوم صحة فى توعية الثقافة الصحية لدى أبناء دمياط من خلال ندوات التثقيف التى تمت داخل الوحدات الصحية ضمن برنامج المبادرة.

وأشار "عبد الجواد" إلى أن محافظة دمياط تعد من المحافظات التى شهدت تطورا كبيرا فى مجال الصحة خلال الآونة الاخيرة، مؤكدا أن مبادرات الدولة ساهمت كثيرا فى تحسين الأوضاع بقطاع الصحة والقضاء على قوائم الانتظار بشكل كبير، موضحا أيضا أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كان لها دورا كبيرا فى تحقيق التطوير الشامل للقطاع الطبى فى دمياط.