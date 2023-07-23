وزير خارجية العراق: ندعم أي جهد سياسى يدفع نحو استقرار اليمن

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأحد، دعم بلاده لأى جهد سياسى يدفع نحو استقرار الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن العراق يدعم أي جهد سياسى يدفع الاستقرار الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن الحوار سيؤدى لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن.

وأشار وزير خارجية العراق في مؤتمر صحفى مع نظيره اليمني إلى أن بلاه مستعدة لتكون جزءا من الحل للمشاكل في المنطقة، مشيرا إلى أنه "يتطلع لإرسال وفد عراقي إلى اليمن لمتابعة أوضاع الجالية العراقية".

من جانبه، أكد وزير خارجية اليمن، عوض بن مبارك، أن هناك الكثير من آفاق التعاون التى تعتمد على المصالح المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن مسؤولية الحكومة هى الارتقاء بتطلعات الشعبين اليمني والعراقى.

وقال إن العلاقات اليمنية العراقية ليست سياسية فقط بل علاقة محبة وتآخي، معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتشاور السياسي بين العراق واليمن، مشيرا إلى أن العراق لعب دورا كبيرا فى التمهيد للاتفاق السعودي-الإيراني، معربا عن آمله بأن يكون له آثارا إيجابية على الملف اليمني.

وأضاف بن مبارك، أن اليمن ملتزمة ببنود الهدنة ومستعدة لمتطلبات السلام وفق مخرجات الحوار الشامل.

وأكد وزير الخارجية اليمني أنه ليس هناك أى قيود من الجانب اليمني فيما يتعلق بدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة، لافتا إلى أنه كان هناك فقط ضوابط متعلقة بتصدير المشتقات النفطية، كما قدم اليمن تسهيلات بعد توقيع الهدنة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوضع أى قيود تحرم المواطنين اليمنيين من حقوقهم.