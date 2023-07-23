وزير خارجية أوكرانيا يبدأ جولته الأفريقية الثالثة بزيارة غينيا الاستوائية

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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم /الأحد/، أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بدأ جولته الثالثة للدول الأفريقية بزيارة غينيا الاستوائية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية أن زيارة كوليبا هى الثالثة للقارة الأفريقية وتأتى على خلفية أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.

ويبدأ وزير خارجية أوكرانيا زيارته اليوم وغدا لغينيا الاستوائية وستكون هذه الزيارة هى الأولى فى تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وغينيا الاستوائية.

وفى مالابو، سيجرى كوليبا محادثات مع قيادة البلاد حول تطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التجارة وضمان الأمن الغذائى فى إفريقيا ودعم صيغة السلام التى وضعها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وجرت أول جولة إفريقية لوزير خارجية أوكرانيا فى أكتوبر 2022 (السنغال ، وساحل العاج ، وغانا ، وكينيا)، والجولة الثانية - فى مايو 2023 (المغرب وإثيوبيا ورواندا وموزمبيق ونيجيريا).