وزير المالية: النظم المميكنة ساعدتنا كثيرًا فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2020، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

وأشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من 49 ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو 2021 بمعدل يصل حاليًا إلى 4000 شركة شهريًا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها 7305 حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018 منها194 حملة خلال عام 2022، بإجمالي متحصلات 1.3 مليار جنيه.

وأضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه 2020، وتخطى عدد الوثائق 677 مليون فاتورة بمعدل يصل إلى 40 مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 421 ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل 2022، وتم استكمال 3 مراحل أساسية إلزامية لنحو 5300 شركة حيث تخطي عدد الإيصالات على المنظومة 130 مليون إيصال بمعدل يصل إلى 5 ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز 4 آلاف مسجل.