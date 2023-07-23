وزير الخارجية الأمريكى: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها فى الهجوم المضاد

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، أن أوكرانيا نجحت فى استعادة نصف الأراضى التى احتلتها نظيرتها الروسية، بالرغم من صعوبة الهجوم المضاد الذى تشنه القوات الأوكرانية.

وقال بلينكن - فى تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن أوكرانيا استعادت 50% من الأراضى التى احتلتها روسيا.



وتابع: "ما زلنا إلى حد ما فى الأيام الأولى من الهجوم المضاد. وهو قوى ولن ينتهى خلال أسبوع أو أسبوعين. نعتقد أنه سيستمر عدة أشهر".



وتأتى تصريحات بلينكن، فى الوقت الذى أعرب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن الهجوم المضاد "مُنى بالفشل"، وذلك فى بداية مباحثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الأحد، من المقرر أن تمتد يومين فى قصر كونستانتينوفسكى فى سان بطرسبرج.