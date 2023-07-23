وزير الاقتصاد الإندونيسي: نتوقع مزيدا من الدعم الدولى للدول النامية

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قال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، السبت، إن بلاده تتوقع المزيد من الدعم الدولي لمساعدة الدول النامية على تطوير الأمن المالي والطاقة والغذائي.

وقال هارتارتو - في بيان أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن "إندونيسيا بصفتها رئيس الآسيان هذا العام ، شجعت على تقديم المزيد من المساعدات الدولية التي تركز على الدول النامية الضعيفة".

ولفت إلى أنه خلال حضوره الاجتماع الثالث على مستوى رؤساء دول وحكومات مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل أمس /الجمعة/، أوضح أن أقل البلدان نموا لديها معدل قروض أعلى ب 8 أضعاف مقارنة بالبلدان المتقدمة، لافتا إلى أن ذلك يعيق قدرة أقل البلدان نموا على تمويل الاستثمار الحيوي ويعطل القدرة على تحمل الديون والتقدم نحو التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية تفاني جميع البلدان في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الإطار المشترك لمعالجات الديون بعد مبادرة تعليق خدمة الديون.

وترأس الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جوتيريش، قائلا إن "نصف العالم يغرق حاليًا في كارثة تنموية ناجمة عن أزمة الديون".

وأضاف أن حوالي 3.3 مليار شخص أو ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان تنفق المزيد من الأموال لسداد ديون الفوائد بدلاً من التعليم أو الصحة.