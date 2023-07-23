اليوم السابع
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وزير الإسكان يتابع إنهاء إجراءات تسليم وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

الأحد، 23 يوليو 2023 10:44 ص
وزير الإسكان يتابع إنهاء إجراءات تسليم وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية اجراءات تسليم محاضر استلام وحدات المرحلة الأولى بمشروع "زهرة العاصمة"
كتب أحمد حسن

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنهاء إجراءات وتسليم محاضر استلام وحدات المرحلة الأولى بمشروع "زهرة العاصمة" المخصص لموظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية. 
 
وقال الدكتور عاصم الجزار: هناك توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستلام وحداتهم المخصصة لهم، وكذا تم التأكيد على سرعة تشغيل الخدمات المختلفة ليستفيد بها مالكو الوحدات. 
 
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إنهاء إجراءات وتسليم محاضر الاستلام الخاصة بـ1342 وحدة سكنية بالمشروع، لافتاً إلى أن المشروع يشمل على عدد من الخدمات تتضمن 3 مدارس وحضانتين ومخبزين و مركزين طبيين و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.
 
وشدد المهندس عمار مندور، على إنهاء وتسهيل الإجراءات داخل مقر الجهاز حيث تم توفير عددٍ كاف بخدمة العملاء للانتهاء من جميع الإجراءات من تقديم على المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة في نفس اليوم.
 
وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على مراكز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سير العمل بالمركز التكنولوجي لجهاز تنمية بمدينة بدر، مشيدة بدور الجهاز ومركز خدمة العملاء والمركز التكنولوجي  في تسهيل الإجراءات على  موظفي  الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
 

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