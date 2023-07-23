اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"واس": أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

الأحد، 23 يوليو 2023 10:01 ص
"واس": أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام المسجد الحرام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجاوز عدد المستفيدات من المبادرات التي قدمتها وكالات الشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مليونًا و166 ألفا و894 مستفيدة، خلال العام الماضي 1444هـ.


وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد أنه تم إطلاق هذا العام حزمة من المبادرات الإثرائية، والمعرفية، والثقافية، والتوعوية، والرقمية، والخدمية، التي تأتي استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في المواسم الفضيلة، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.


السعودية

المسجد الحرام

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

مبادرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة