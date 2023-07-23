واردات مصر من ذرة الأعلاف ترتفع إلى 247 مليون دولار أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

ارتفعت الواردات المصرية من الذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف بشكل كبير في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات ا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 247 مليون و170 ألف دولار في هذا الشهر، بينما كانت نحو 153 مليون و165 ألف دولار في شهر أبريل من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 94 مليون و14 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات الذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من أهم السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 644 مليون و123 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 589 مليون و353 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 54 مليون و770 ألف دولار.

وفي المقابل تراجعت واردات مصر من القمح في شهر أبريل الماضي وبلغت قيمتها نحو 243 مليون و387 ألف دولار، بينما كانت نحو 246 مليون و969 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو 3 ملايين و582 ألف دولار.