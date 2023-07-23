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هيئة الأرصاد الجوية: الموجة الحارة ستنتهى آخر الأسبوع الجاري

الأحد، 23 يوليو 2023 07:59 م
هيئة الأرصاد الجوية: الموجة الحارة ستنتهى آخر الأسبوع الجاري محمود شاهين
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ستنتهى مع نهاية الأسبوع الجارى.

 

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أننا سنلاحظ انكسار الموجة الحارة مع بداية الأسبوع المقبل.

 

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 90 إلى 95 % فى فترات النهار على السواحل الشمالية، وخلال فترة الظهيرة نسب الرطوبة تصل إلى ما بين 35 إلى 45 % فى القاهرة الكبرى.


الأرصاد

مصر

درجات الحراره

محمود شاهين

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