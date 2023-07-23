ننشر مواقيت الصلاة الأحد 23/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:24
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 1:07
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 8:02 م
موعد صلاة العشاء 9:33 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:21
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:23
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:40 م
وقت صلاة العشاء 9:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 21: 4
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:03
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