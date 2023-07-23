ننشر مواقيت الصلاة الأحد 23/7/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:24

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 1:07

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 8:02 م

موعد صلاة العشاء 9:33 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء 9:22 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:23

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:40 م

وقت صلاة العشاء 9:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:03