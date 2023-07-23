نقص فى البطيخ وندرة الحبوب.. ارتفاع أسعار الغذاء فى إسبانيا بسبب الجفاف والحر

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من ارتفاع أسعار المواد الغذاء فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة وموجة جفاف شديدة، حيث ارتفعت أسعار زيت الزيتون والبطيخ والفواكه والحبوب والحليب، ويعانون من ارتفاع غير عادي في الأسعار وبعض مشاهد النقص، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قلة الأمطار مع درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير مباشر على إمدادات وجودة المنتجات التي تصل إلى الثلاجات والمستوصفات، حيث تغير المناخ يترك بصماته على الزراعة والثروة الحيوانية ، وبالتالي المستهلك النهائي.

تعد كاتالونيا واحدة من أكثر مجتمعات الحكم الذاتي تضررًا ، حيث تُزرع الفاكهة ذات النواة على وجه التحديد. لدى جمعية المزارعين الشباب (Asaja) مرصد للتعرف على حالة الخوخ والمشمش والبرقوق والكرز. نعم ، صحيح أنهم يتوقعون هذا العام انتعاشًا ، دون احتساب النكتارين ، للإنتاج بنسبة 22% مقارنة بعام 2022 ، حتى 1.1 مليون طن.

وأوضحت الصحيفة أن هى أن هذا الرقم يقل بنسبة 5% عن السنوات الخمس الماضية، لن يكون محصولًا سيئًا للفاكهة ذات النواة ولكن كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير. وقد تأثر ذلك بموجات الحر.

ويعتبر زيت الزيتون ، الذي يعتبر ذهبًا سائلًا منتجًا في إسبانيا ، في حالة تأهب قصوى أيضًا بأسعار قياسية. ويعتبر عدم هطول الأمطار ، أكثر إلحاحًا في أحواض جنوب البلاد ، والصقيع المتأخر والحرارة في الإزهار. لم يتم ضبط الزيتون كما ينبغي وتضررت الشجرة. أولئك الذين قُطِعوا سيستغرقون عامين للتعافي.

وإسبانيا هي أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم. المنتج موضع تقدير في عدد كبير من البلدان ، البكر الممتاز ، جوهرة التاج ، في حصص تاريخية. ويوم الجمعة الماضي وبحسب النظام المرجعي "المجمّع" كان سعره 7615 يورو للكيلو. خلال شهري يونيو ويوليو ، تشهد تصعيدًا لا يعرف المنتجون متى سيتوقف. مانويل ليلو مزارع مكرس لبستان الزيتون في مقاطعة جيان. يقول إنه باع نفطه في عام 2020 بسعر 2.40 يورو للتر. يتساءل "إلى أي مدى سيذهب هذا؟" يمكن أن تنتج إسبانيا 750 ألف طن من زيت الزيتون عندما تستهلك إسبانيا فقط أكثر من مليون.