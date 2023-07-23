نقابة أطباء القاهرة تمنح ابن الشرقية الدكتور محمد شاهين لقب الطبيب المثالى

الشرقية- فتحية الديب

كرمت نقابة الأطباء بالقاهرة، ابن مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، الدكتور محمد أحمد أنور شاهين، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومنحته لقب ودرع النقابة "الطبيب المثالي".

وأعرب محمد أحمد أنور شاهين عن سعادته البالغة بتكريم نقابة أطباء القاهرة له واختياراته طبيبا مثاليا، وسرد رحلته العلمية وقصة نبوغه العلمى فى حديثه لـ" اليوم السابع" قائلا: نشأت فى أسرة تقدر قيمة العلم فوالدى صاحب الفضل الأكبر فى تفوقى العلمى حيث غرس لدى منذ الصغر قيمة وأهمية العلم وأنه كنز كبير، وحفظت القرآن الكريم فى سن العاشرة ودرست بالأزهر الشريف فى كافة المراحل الدراسية، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة عام 2008، من كلية الطب البشرى جامعة الأزهر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ودرجة الماجستير فى الباثولوجيا الإكلينيكية من جامعة الأزهر عام 2012 بتقدير جيد جدا، ودرجة الدكتوراة الباثولوجيا الإكلينيكية من كلية الطب جامعة الأزهر عام 2018، ودبلوم مكافحة العدوى ودبلوم إدارة المستشفيات، متابعا، بدات حياتى العملية بالعمل فى الفترة من 2014 حتى 2015 مدير لعدد من الوحدات الصحية بوزارة الصحة، ثم عينت معيدا عام 2015 بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر ثم مدرس مساعد بالكلية عام 2016.

وأردف الطبيب المثالى، لدى العديد من الأبحاث العلمية التى تم نشرها المجلات المحلية والعالمية، وسبق وحصل على جائزة الإبداع العلمى عام 2007 من دار السيدة سعاد الصباح للنشر والتوزيع " الكويت" وحصلت على جائزة دار" كتبنا" للنشر والتوزيع، كما لى العديد من المؤلفات الطبية، المنشورة بدار أخبار اليوم "كتاب اليوم الطبي" منها كتاب" فيروس سى نهاية الكابوس" تم نشره فى أكتوبر 2014، وكتاب "أمراض الحساسية" تم نشره عام 2020، وكتاب " المناخ" تم نشره عام 2022، وكتاب " التمريض رسالة ومهنة" قيد النشر بدار أخبار اليوم 2023، بالإضافة إلى كتب منشورة بدار الكتاب الجامعى منها كتاب فيروس كورونا، "كوفيد العنيد" تم النشر فى عام 2022، وكتاب مكافحة العدوى تم النشر فى عام 2022، وكتاب المناخ والتلوث البيئى وكتاب المناعة وحياة الإنسان.

واختتم حديثه بأنه يجب على الطبيب أن يكون له دور فعال فى المجتمع المحيط به من خلال مجال عمله حيث يقوم بإعطاء لطلبة بكالوريوس الطب والجراحة والدراسات العليا تخصص كلينكال باثولوجى لشرح أمراض الدم مجانا من خلال قناة على وسائل التواصل الاجتماعى فضلا عن مشاركته فى جائحة كورونا بمستشفى العجوزة الخيرى.