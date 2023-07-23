نتائج مباريات اليوم الأول من دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ فى نسخته العاشرة

كفر الشيخ - محمد سليمان

انطلقت مباريات الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، اليوم الأحد، بمحافظة كفر الشيخ، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الأولى فى تمام الساعة الخامسة عصراً و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات اليوم الأول أسفرت عن تعادل فريقى منية المرشد وأبو زيادة بهدفين لكل منهما على ملعب مركز شباب خليج بحري و كذلك التعادل السلبى بيت فريقى محلة دياى و سنهور المدينة على ملعب سنهور المدينة و فوز كفر مجر على منية جناج بهدفين نظيفين على ملعب مركز شباب شباس الشهداء و تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غداً منافسات فرق المجموعة الثانية و تضم فرق " لاصيفر- شباس الشهداء - شباس عمير - شباس الملح - ميت الديبة- المنشأة الكبرى ".

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات و مراقب المباراة بملعب شباس الشهداء، ومصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية، ومراقب المباراة بملعب سنهور المدينة اليوم، راقب سير المباراة بملعب خليج بحرى كابتن أحمد عطية.