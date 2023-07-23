مقتل شخص وإصابة 14 آخرين جراء هجوم روسي على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا

أ.ش.أ

لقي مدني مصرعه وأصيب نحو 14 شخصا بينهم أطفال بجروح، في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، قتل مدني نتيجة الهجوم الليلي للروس على أوديسا ، فيما نقل 14 شخصا إلى مستشفيات في المدينة، ثلاثة منهم أطفال.

من جهته، طالب رئيس الإدارة الرئاسية، أندريه يرماك، بـ"مزيد من أنظمة الصواريخ الدفاعية" والصواريخ التكتيكية لأوكرانيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، قد أدانت سابقا وبشدة ضربات روسية نفذت على وسط مدينة أوديسا المصنف ضمن التراث العالمي منذ مطلع العام.

جدير بالذكر أن المركز التاريخي لمدينة أوديسا أدرج في يناير، من عام 2023، على لائحة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر بسبب "تهديدات الدمار" جراء الحرب.