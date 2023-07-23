مصرع مدرس صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع في أخميم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى مدرس يبلغ من العمر 58 سنة مصرعه بأخميم شرقى سوهاج، وذلك عقب اصطدام سيارة به من الخلف أثناء سيره بالشارع، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من إدارة النجدة يفيد اصطدام سيارة بمدرس من الخلف أثناء سيره بالشارع، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وتم التحفظ على السيارة ونقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب الإنتقال والفحص بوجود مصادمه ومتوفي بشارع سيدي كمال الدين دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " قيادة المدعو محمود س ح ع 33 سنة سائق ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو خلف ح ع م 58 سنة مدرس ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال شقيق المتوفي المدعو كمال ح ع م 62 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.