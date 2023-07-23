اليوم السابع
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مصرع عامل عقب تعرضه لصعق كهربائى بدار السلام فى سوهاج

الأحد، 23 يوليو 2023 06:44 ص
مصرع عامل عقب تعرضه لصعق كهربائى بدار السلام فى سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج عامل يبلغ من العمر 24 سنة جثة هامدة وذلك على إثر تعرضه لحادث صعق تيار كهربائى عقب ملامسة يده أحد أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقه ووفاته.
 
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة عاملل عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بدائرة مركز شرطة دار السلام وتم نقله للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود إشارة من مستشفي دار السلام  المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو أحمد ث ع ع 24 سنة عامل ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي وبسؤال شقيقه المدعو هادي ث ع ع 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية  أفاد بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل لامست يده إحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقه ووفاته 00 ونفي الشبهة الجنائية 
 
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " توقف بعضلة القلب " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة صرحت بدفن الجثة.
 
 

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