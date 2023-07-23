مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه، وأصيب شقيقه، في مشاجرة مع أقارب لهما بمنطقة العلوي في نطاق مدينة فوه بكفر الشيخ، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة فوه بلاغًا حول نشوب مشاجرة في منطقة العلوي دائرة مركز شرطة فوه وبها قتيل ومصاب.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين كل من "م..ر.ا"، وشقيقه "خ.ر.ا"، وأقاربهما "ر,ا.ر"، وشهرته "عضاضة"، وشقيقه "ع،ا.ر"، يقيمون بمنطقة العلوي، بمدينة فوه.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع الثالث إثر التعدي عليه من الأول والثاني بآلة حادة "بلطة" متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالرقبة، بينما أصيب شقيقه بجروح متعددة في فروة الرأس وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجه هناك.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن وجود صلة قرابة بين المتشاجرين الأربعة، وحدثت خلافات بينهم منذ حوالي شهرًا تجددت لحظة حدوث الواقعة ما جعل الشقيقين الأول والثاني يتعديان على الثالث والرابع بآلة حادة "بلطة" فأسفرت عن وفاة الثالث وإصابة الرابع.

ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات