مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سطح منزلها أثناء تنظيف سجادة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطها من أعلى سطح الطابق الرابع بالعقار محل سكنها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال أهلية المتوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، ووفاتها فور وصولها المستشفى.

على الفور انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "فاطمة ج ع"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر حمزة، دائرة المركز، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطها من أعلى سطح الطابق الرابع بالعقار محل سكنها، حيث تبين ان المتوفاة كانت تقوم بتنظيف السجادة أعلى سطح العقار، واختل توازنها وسقط على الأرض بالشارع، وأدي ذلك لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال أهلية المتوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.