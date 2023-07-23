محافظ دمياط: إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بفارسكور ضمن الموجة 21

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى 8 يوليو الجارى، تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة.

وأضافت المحافظ، أنه خلال الحملة المُنفذة اليوم، فقد تم إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز فارسكور تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، بمساحة 100 م2.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضى المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى أنه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.