متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية جديدة" كارتوناج مذهب لشاب"

كفر الشيخ- محمد سليمان

يعرض متحف كفر الشيخ قطعة أثرية جديدة عبارة عن «جزء من كارتوناج مذهب لشاب» عبارة عن قناع جصي مذهب لشاب مع جزء من الصدر، والكارتوناج نوع من المواد المستخدمة في غلاف التوابيت والمومياوات و الأقنعة الجنائزية المصرية القديمة من الفترة الانتقالية الأولى إلى العصر الروماني، وكانت مصنوعة من طبقات من الكتان أو ورق البردي مغطى بالجص.

ويٌصور الرأس مذهب والشعر والحواجب وحدود الأعين منفذة باللون الأسود الأعين مطعمة، ويُوجد على الصدر عناصر زخرفية فنية مصرية لمعبودات مصرية، ويرجع الكارتوناج للعصر الروماني وتم العثور عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

ويضم المتحف أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى 3 قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " قاعة بوتو "وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي " قاعة العرض الرئيسية " وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى " قاعة العرض الدوري " ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى " قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

كما يضم المتحف 7 قطع أثرية منها تمثال مزدوج للملك رمسيس الثاني مع إحدى زوجاته و تمثال لسخمت إحدى المعبودات المصرية القديمة في الديانة المصرية ،وتمثال واقف للملك رمسيس الثاني وكتلتين حجرتين منقوش عليهما نص بالخط الهيروغليفية في عصر بسمتك الثاني ،ونقوش ملكية كبيرة لأحد الملوك غير المعروفين ،ولوحه للهبات مؤرخه لعصر الملك تحتمس الثالث.

والمتحف يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءًا، ليتمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية المميزة الموجودة به، كما تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويدور سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل، تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

ويكشف المتحف عن روعة تراثنا الإسلامي لقربه من مدينة فُوَه المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، ويعرض أيضا آثار مسيحية رائعة، حيث تحمل الكنيسة بسخا بالمحافظة الذكرى العطرة لزيارة العائلة المقدسة، كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات، تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل، الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية، كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

ويلقى المتحف الضوء على المعتقدات الجنائزية للمصريين القدماء ورؤيتهم لمفهوم البعث والحساب وسعيهم للخلود الأبدي فى العالم الآخر، حيث يضم مومياءً تابوتا خشبيا ملونا ومجموعة من الأقنعة الجنائزية توضح تطور الممارسات الجنائزية المصرية حتى العصر الرومانيّ.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.