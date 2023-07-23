مبادرة "فى كل ثانية حياة" تنفذ 103 عمليات قسطرة قلبية في الغربية

الغربية عادل ضرة – محمد طارق

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجهود هيئة التأمين الصحى بالغربية فى تنفيذ مبادرة "كل ثانية حياة" لعلاج مرضى جلطات القلب بمستشفى المجمع الطبى التابع للتأمين الصحى بطنطا، وذلك ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة تأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية فى ظل رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق حزمة من الإجراءات الصحية التى تضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيداً بمجهودات وزارة الصحة والخطة الوطنية الموضوعة لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضى جلطات القلب الحادة، وذلك لضمان تحقيق نسب شفاء عالية من خلال توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضى المشمولين بالمبادرة.

وفى السياق ذاته وجه المحافظ بالتوسع فى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لكافة الفرق الطبية بالمستشفيات على كيفية التفاعل مع المبادرة ومنظومة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات العاجلة من المستلزمات والقساطر والمنظمات وكذلك رصد الاحتياجات وتلبيتها أولاَ بأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن المبادرة التى أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فى نهاية عام 2022 استهدفت دعم وتعزيز الخدمات الطبية الحرجة لمرضى الذبحات الصدرية والجلطات القلبية الحادة، كما وجه الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، وتقديم خدمات مجانية وذات جودة عالية لهم ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ.

وأشار جلال إلى أن مستشفى المجمع الطبى أجرت 103 عمليات قسطرة قلبية طوارئ وتركيب عدد 10 منظمات قلب دائم ومؤقت فى أقل من شهرين منذ انطلاق المبادرة فى محافظة الغربية.

يذكر أن فرع التأمين الصحى بالغربية عقد دورات تدريبية لعدد 16 فردا من الطواقم الطبية على إنعاش القلب المتقدم بالتنسيق مع جمعية القلب الأمريكية للتوعية بكيفية القيام بالإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع حالات الأزمات القلبية خصوصا أن الثوانى والدقائق الأولى من الإصابة من شأنها إنقاذ حياة المريض، كما توسع الفرع فى عقد الدورات التدريبية للفرق الطبية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة والوصول لنسب الشفاء العالمية لمرضى جلطات القلب الحادة.

وأعلن فرع الغربية انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجراحات الأنف والأذن والسمعيات والذي عقد بمستشفى مبرة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، والدكتور سيد جلال مدير فرع التامين الصحى بالغربية.