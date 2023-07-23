لأول مرة فى الأقصر.. عرض أزياء لطلاب الدراسات الحرة في كلية الفنون الجميلة

الأقصر – أحمد مرعى

فى سابقة هى الأولى من نوعها داخل أروقة كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، قدم قسم الأزياء داخل مركز الدراسات الحرة بالكلية فى جامعة الأقصر، فعاليات عرض أزياء لإبداعات الطلبة بالمركز بمشاركة طالبات الكلية خلال الحفل الختامي للعام الأول للدراسات الحرة للفنون التشكيلية، تحت شعار "حرية الإبداع"، وذلك برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وإشراف الدكتور وليد عبدالله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الدراسات الحرة.

وأثار عرض الأزياء المقدم من تصميمات طالبات مركز الدراسات الحرة بالكلية، حالة من الفرحة بين أبناء الأقصر من حضور الحفل والذي ضم قيادات الكلية وأعضاء مجلسي النواب والشيخ والإعلاميين والشخصيات العامة من حول الأقصر، وسط أجواء مبهجة لدعم حرية الإبداع لطلبة الكلية.

ومن جانبه صرح الدكتور وليد عبد الله مدير الدراسات الحرة فى كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إنه تم الاحتفال بالعام الأول للدراسات الحرة للفنون التشكيلية، تحت شعار "حرية الإبداع"، وذلك برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، داخل المركز الذي ضم في عامه الأول 60 طالبا وطالبة من المتميزين من شمال وجنوب الصعيد.

ويضيف الدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة بفنون جميلة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إنشاء مركز الدراسات الحرة بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2019، وتم افتتاحه العام الماضي، ليستهدف المركز تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل في ضوء الدور الريادي لجامعة الأقصر؛ لخدمة المجتمع ودعم طموح وشغف الشباب، وصقل مهاراتهم، ونشر الثقافة والإبداع في المجتمع.

وأكد مدير المركز بفنون جميلة الأقصر، أن مركز الدراسات الحرة بجامعة الأقصر هو ثاني مراكز الدراسات الحرة في مصر، وهو يقدم خدماته لأهالي شمال وجنوب الصعيد، مشيراً إلى أن المركز يضم عدة أقسام، وأضيف له مؤخرًا قسم الأزياء، حيث أن مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، يتيح الدراسة في أقسام الجرافيك، والديكور، والنحت، والميديا والتصوير، والأزياء، بواقع سنة دراسية لكل قسم، وسنتين بقسم الديكور.



ابداعات الطلبة فى العرض بكلية الفنون الجميلة



ابداعات الطلبة فى عرض الأزياء بالكلية



جانب من ابداعات طلبة فنون جميلة بعرض الأزياء



جانب من عرض الأزياء بالكلية



جانب من عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر



جانب من عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة



طالبة خلال عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة



طلبة مركز الدراسات الحرة بالكلية مع رئيس جامعة الأقصر



عرض أزياء لطلبة مركز الدراسات الحرة فى كلية الفنون الجميلة



عرض أزياء لطلبة مركز الدراسات الحرة فى كلية الفنون بالأقصر_1



عرض الأزياء داخل كلية الفنون الجميلة



عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر



عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة فى الأقصر



عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة



فعاليات عرض أزياء لطلبة مركز الدراسات الحرة فى كلية الفنون الجميلة



فعاليات عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر



فعاليات عرض الأزياء لطلبة كلية الفنون الجميلة فى الأقصر



قيادات الجامعة الكلبة خلال متابعة عرض الأزياء بالكلية