قومى المرأة بالشرقية: استخراج 219 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 219 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى مبادرة حياة كريمة "الملكيين البحرية والأخيوة والمناجاة الصغرى، ومنشأة بشارة الطحاوي" بمركز الحسينية وبقرى بنى هلال والحوض لطويل مركز منيا القمح، وقرى الغار والشوبك وكفر عوض الله انشاص البصل مركز الزقازيق.

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت السيدات والفتيات عن خالص شكرهم لفرع المجلس القومى للمرأة على توفير استمارة الرقم القومى لهن بالمجان وتسهيل مأمورية التصوير بالسجل المدنى وأعفاهن من دفع الغرامة المستحقة إذ تطلب الأمر.