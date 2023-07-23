فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شاب لقى مصرعه في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، بأقسام الشرطة، للتوصل لهوية شخص صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال، بمنطقة البدرشين، وناظر رجال المباحث الجثة، ولم يتم العثور على أي أوراق أو مستندات تثبت هويته.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وذكروا أن الضحية، خلال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، بالقرب من مزلقان الدكمي، بقرية أبو برجوان، فوجئ بقدوم القطار، ليصطدم به ويفقد حياته في الحال، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص، بالقرب من مزلقان الدكمي، بقرية أبو رجوان، في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره السكة الحديد، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.