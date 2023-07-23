اليوم السابع
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فتح صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية الإسبانية

الأحد، 23 يوليو 2023 10:09 ص
فتح صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية الإسبانية انتخابات - صورة أرشيفية
وكالات

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فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإسبانيين في انتخابات برلمانية يخيم عليها تزايد فرص دخول اليمين المتطرف للحكومة.

 

وحسب موقع سكاى نيوز، يصوت الناخبون لاختيار 350 نائبا في البرلمان، بينما يتوقع تُحسم نتيجتها النهائية بتقارب شديد في الأصوات بين تكتل اليسار الحاكم وتحالف أحزاب اليمين، بينما ترجح استطلاعات الرأي بأنها قد تنتهي لصالح الحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط.

 

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرض اليسار لهزيمة في الانتخابات المحلية في مايو، لكن الكثيرين غاضبون من دعوتهم للتصويت في ذروة الحر.

 


اسبانيا

انتخابات

الانتخابات التشريعية الإسبانية

بيدرو سانشيز



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