اليوم السابع
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عميد أسنان القاهرة: إطلاق 50 قافلة صحية خلال العام لخدمة المواطنين وذوي الهمم

الأحد، 23 يوليو 2023 02:01 م
عميد أسنان القاهرة: إطلاق 50 قافلة صحية خلال العام لخدمة المواطنين وذوي الهمم جانب من القوافل العلاجية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتورهشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان قصر العيني جامعة القاهرة، إن الكلية أطلقت 52 قافلة علاجية وصحية وخدمية خلال العام الدراسي الحالي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل المجتمعي والخدمي لمؤسسات الدولة.
 
وأضاف عبدالحكم فى بيان، أن الكلية تولي جانب شئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع من خلال الخدمات الصحية العلاجية في مختلف مناطق الجمهورية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، حيث تمتلك الكلية معدات وتجهيزات خاصو بالقوافل العلاجية الصحية وتنسق تلك القوافل مع المواطنين استكمال إجراءات العلاج في فرغ الكلية بالمنيل أو الشيخ زايد إن احتاج الأمر ذلك.
 
وأشار عميد كلية طب الأسنان إلى تنوع القوافل فشاركت الكلية مبادرة حياة كريمة في قرية الصف وقرية الحصار وقرية مينا الشرفا، ونظمنا القافلة الشاملة لجامعة القاهرة، فضلا عن قافلة لنادي 6 أكتوبر للكشف على اللاعبين ذوى الهمم المشاركين فى بطولة الجمهورية للرياضيات المختلفة، وقافلة لنادي مدينة نصر  للكشف على اللاعبين ذوى الهمم المشاركين فى بطولة الجمهورية.
 
وذكر أن الكلية شاركت في القافلة الشاملة لجامعة القاهرة لحلايب وشلاتين وأخرى في قرية المناوات بالجيزة، وضرية الشوبك الشرقسة بالجيزة أيضا، كما أطلقت قوافل إلى دار المسنين بالمنيل، ومركز رعاية المسنين جامعة القاهرة، ودار الاورمان للايتام المهندسين.
 
ولفت إلى مشاركة الكبية وبفاعلية في قوافل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الهلال الأحمر، والوفاء والأمل المحاربين القدماء، وركن فاروق بحلوان، مبادرة حياة كريمة، مركز أبو النمرس، وقرية شبرا منت، ودار تواصل 15مايو، والمركز الطبى شوشنة يوسف الصديق محافظة الفيوم.
 
وأوضح أن الشهور الأخيرة من العام الدراسي شهدت قوافل متميزة إلى حى المعادى مركز الخبيري، وحى المعادى عزبة نافع، ومركز شباب دار السلام، وقرية أبو غالب القناطر الخيرية، وقرية مركز موسى مركز أطفيح، ومركز أوسيم الجيزة، ونزلة الأشطر مركز أبو النمرس، قرية شبين بمركز شبين القناطر، ومركز منشأة القناطر  بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.
 
وأكد أنه سيتم الإعلان عن خريطة قوافل فترة إجازة نهاية العام بالتنسيق مع مسئولي مبادرة حياة كريمة ومن المقرر زيادة أعداد القوافل وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة لذلك.
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