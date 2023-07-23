عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّم حاخامات شروحات عن الهيكل "المزعوم".



يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيًا من مخيم "العروب" شمال مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من بلدة "عناتا" في القدس المحتلة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما جرى اعتقال أسير مُحرر من بلدة "المغير" شمال مُحافظة رام الله بوسط الضفة وهي بلدة قريبة من المُستوطنات وتقع بها اشتباكات بشكل متكرر.