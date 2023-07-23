اليوم السابع
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ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 23 يوليو 2023 11:43 ص
ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (103407) مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين جهود الحملات ضبط المخالفات التالية:

ـ (39731) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ (1451) مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ (28) مخالفة موقف عشوائى.

ـ (7) مخالفات شروط التراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


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المرور

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