صدمها بتروسيكل.. حجز عامل تسبب في وفاة سيدة بالمرج

قررت نيابة المرج، حجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة القتل الخطأ بعدم صدم سيدة بتروسيكل وتسبب فى وفاتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، توفيت متأثرة بإصابتها ، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم اصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها ، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.​