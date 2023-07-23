اليوم السابع
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سي إن بي سى: سهم تسلا يزيح ماسك من صدارة قائمة أغنى رجل فى العالم

الأحد، 23 يوليو 2023 09:08 ص
سي إن بي سى: سهم تسلا يزيح ماسك من صدارة قائمة أغنى رجل فى العالم ايلون ماسك - رجل الاعمال العالمي
أ ش أ

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ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا -عملاق صناعة السيارات الكهربائية- فقد صدارة قائمة فوربس كأغنى رجل في العالم.
 
ووفقًا لـ"سي إن بي سي" فإن ماسك تراجع إلى المركز الثاني بعد أقل من شهر من تصدره القائمة، وذلك بعد انهيار سهم Tesla.
 
وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مما خفض ما يقرب من 21.2 مليار دولار من ثروة ماسك.
 
وبلغت ثروة ماسك الصافية 236.5 مليار دولار حتى ظهر الجمعة، أي أقل بنحو 1.6 مليار دولار من قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو المتصدر لقائمة فوربس حاليا، والمنافس لماسك على المركز الأول.

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