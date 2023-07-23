رفع الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية مع إقبال متوسط من المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا متوسطا اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 33 درجة فى العظمى، والمحسوس 36 درجة فى أعلى معدلات درجات الحرارة هذا الصيف، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم، جاءت متوسطة اليوم، مع رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ بعد هدوء نسبى فى حركة الأمواج.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023 ، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني.

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ64 شاطئا هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.