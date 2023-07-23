رصف شوارع جديدة وتسليم قطع أراضٍ بديلة لسكان منطقة توسعات الميناء بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، استمرار أعمال رصف الشوارع في مناطق تطوير العشوائيات والشوارع الرئيسية، إضافة إلى العمل على المحور الساحلي وتنفيذ حملات تشجير وتسليم سكان منطقة توسعات ميناء العريش أراضي بديلة للبناء عليها بنطاق حى الريسة شرق العريش.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش، "أسامة أحمد عفش"، أنه يتم تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات في شارع أم القرى بمنطقة كرم أبو نجيلة، بالإضافة إلى استكمال رصف الشوارع الأخرى اللازمة.

وأضاف أنه جارى رفع كفاءة الشوارع والطرق في مناطق محيط قسم ثان العريش ومحطة المياه والكرنتينة والشارع المؤدي إلى سيناء بيتش، وامتداد شارع المحافظة القديمة ومقابل مسجد المحطة واتجاه كوبري أبو صقل مروراً من أمام استراحة كبار الزوار سابقاً، وتجريد وتسوية وتمهيد محيط سور الكرنتينة على الشارع العام محور البحر من أمام مقر الرقابة الإدارية حتى موقع محطة تحلية المياه.

وأشار رئيس مدينة العريش، إلى أنه تقوم إدارة الحدائق وتجميل المدينة بزراعة أشجار فيكس على الطريق مقابل منطقة الريسة، ويتم تسيير سيارة فنطاس لري الأشجار، وسبق وتم زراعة أشجار في الشوارع العامة والمصالح الحكومية والمقرات الخاصة والأراضي الفضاء.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش، إنه جارى تسليم الأهالي سكان منطقة توسعات ميناء العريش البحري قطع أراضي سكنية بديلة بتقسيم منطقة الريسة بين مدرستي أحمد شحاتة التجريبية وأحمد صفوت الابتدائية، وذلك بديلاً عن أرض مساكنهم بمحيط الميناء، ويسمح لهم ببناء منازل جديدة بنفس الترخيص السابق وذات المرافق ، كما أن المواطنين يقومون بالفعل ببدء تنفيذ المباني الخاصة بهم.