رئيس وزراء الأردن يشارك فى مؤتمر دولى حول الهجرة بالعاصمة روما

كتب ـ أحمد جمعة

يشارك رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي تنظمه الحكومة الإيطالية في العاصمة روما اليوم الأحد، وذلك نيابة عن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك به قادة وزعماء ومسؤولون من دول أوروبية وعربية وإفريقية وممثلون عن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء والهجرة .

وسيلقي رئيس الوزراء الأردني كلمة في المؤتمر تركز على الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات التي تفرضها أزمات اللجوء على الاقتصاد الوطني وأهمية زيادة التعاون بين الدول والجهات والمنظمات المعنية لتوفير عيش كريم للاجئين، لحين توفر الظروف الملائمة التي تكفل عودتهم إلى أوطانهم .

ويعقد رئيس الوزراء الأردني لقاءات مع عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.