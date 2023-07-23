اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء الأردن يشارك فى مؤتمر دولى حول الهجرة بالعاصمة روما

الأحد، 23 يوليو 2023 12:12 م
رئيس وزراء الأردن يشارك فى مؤتمر دولى حول الهجرة بالعاصمة روما رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة
كتب ـ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي تنظمه الحكومة الإيطالية في العاصمة روما اليوم الأحد، وذلك نيابة عن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك به قادة وزعماء ومسؤولون من دول أوروبية وعربية وإفريقية وممثلون عن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء والهجرة .

وسيلقي رئيس الوزراء الأردني كلمة في المؤتمر تركز على الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات التي تفرضها أزمات اللجوء على الاقتصاد الوطني وأهمية زيادة التعاون بين الدول والجهات والمنظمات المعنية لتوفير عيش كريم للاجئين، لحين توفر الظروف الملائمة التي تكفل عودتهم إلى أوطانهم .

ويعقد رئيس الوزراء الأردني لقاءات مع عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.

 

 

 


اخبار الأردن

رئيس وزراء الأردن

بشر الخصاونه

الحكومه الأردني

ملك الأردن

الملك عبد الله الثاني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة