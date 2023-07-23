رئيس مجلس القيادة اليمنى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب العليمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - باسمه وأعضاء المجلس بهذه المناسبة العظيمة عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي موفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادته .

وأشاد العليمي بموقف مصر المحوري والثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل، بما في ذلك دعم مسيرته التنموية والتعليمية، وصولاً إلى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة.

وثمن العلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية، والآفاق الواعدة التي تنتظرها، بما في ذلك التنسيق الثناىي لمواجهة التحديات المشتركة، ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة.