رئيس الوزراء العراقي : ندعم جهود الحوار الوطني في اليمن

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف العراق الثابت في دعم جهود الحوار الوطني في اليمن وكل ما من شأنه إحلال السلام ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.



وشدد السوداني - خلال استقباله لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له ، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - على أهمية العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين العراقي واليمني.



من جانبه ، نقل وزير الخارجية اليمني رسالة من رئيس الوزراء اليمني تضمنت ثناءه على الدور الريادي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تقريب وجهات النظر وتدعيم الاستقرار فيها، فضلاً عن الخطوات الواعدة التي تخطوها الحكومة في مسار التنمية والإصلاح.



وتم خلال اللقاء - وفقا للبيان - بحث مجمل ملفات العلاقة بين العراق واليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يعزز التنمية الشاملة وأمن المنطقة وازدهارها.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أعرب ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في وقت سابق من اليوم ، عن استعداد العراق للعب دور الوسيط للمساعدة في إيجاد حل للحرب في اليمن ، مؤكدا أن العراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن.